Özbekistan TSO Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile aynı köklere ve kültüre sahip Özbekistan ile karşılıklı ticaret hacminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi en kısa sürede 5 milyar dolar, ardından da 10 milyar dolar düzeyine yükselmesi gerektiğini belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak bu hedef doğrultusunda ikili ticari ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini söyledi. Baran, Esenboğa’dan Taşkent’e direkt uçuş konulması için Türk Hava Yolları’ndan talepte bulunduklarını belirterek, “THY Ankara ile Özbekistan’ı direkt bağlayacak uçuş için çalışmalar yapıyor” dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov, beraberindeki heyetle birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Baran, Özbekistan’da birçok alanda faaliyet gösteren 2 bini aşkın işletmenin Türk reel sektörünün yeteneğini temsil ediyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Özbekistan’ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Baran, “Aynı köklere ve aynı kültüre sahibiz. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Semerkant ve Taşkent şehirleri, kendi köklerimizi ve değerlerimizi anlamak açısından önemli.

Özbekistan, 35 milyonu aşan nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve coğrafi konumu ile Türk Cumhuriyetleri arasında anahtar bir role sahip. Ülkelerimiz arasındaki 3,5 milyar dolar düzeyindeki ticareti yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi en kısa zamanda 5 milyar dolar, ardından da 10 milyar dolar düzeyine yükseltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ankara Ticaret Odası olarak bu hedef doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

ANKARA-TAŞKENT DİREKT UÇUŞU

Ankara Ticaret Odası olarak Özbekistan ile ticaret hacmini geliştirmek için direkt ulaşımın önemini bildiklerini ve Esenboğa’dan Taşkent’e direkt uçuş konması için Türk Hava Yolları ile temasta bulunduklarını anlatan Baran, , “THY Ankara ile Özbekistan’ı direkt bağlayacak uçuş için çalışmalar yapıyor” dedi. Baran, Özbekistan’ın onay vermesinin ardından Esenboğa-Taşkent arasında direkt uçuşların başlayabileceğini ifade etti.

Ziyarette Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent’te ilaç üretiminin de içinde yer aldığı medikal üretim ile savunma ve makine sanayi üretiminin ön plana çıktığını söyledi. Baran, Ankara’nın sağlık başta olmak üzere turizmde gelişme hedefi olduğunu da aktardı.

Ziyarette konuşan Vakhabov da, Türkiye ile Özbekistan’ın aynı dil ve kültüre sahip oldukları vurgusu yaparak, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Göreve başlayalı iki hafta olduğunu kaydeden Vakhabov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ankara Ticaret Odası ile görüşüp, üyelik sistemleri ve üyelere sunulan hizmetler hakkında bilgi alarak, Özbekistan’da benzer modeli uygulamak istediklerini anlattı.

Türkiye ile Özbekistan’ın hâlihazırda 3,5 milyar dolar düzeyinde dış ticaret hacmi bulunduğunu bildiren Vakhabov, “Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 5 milyar dolar düzeyine çıkarmak” dedi. Özbekistan’da 2 binden fazla Türk şirketinin bulunduğunu bildiren Vakhabov, ticaretin birçok alanında işbirliğini geliştirmek için ATO Başkanı Baran’dan destek istedi.

Türkiye’de organize sanayi bölgelerini yapan inşaat firmalarının Özbekistan’da da organize sanayi bölgesi inşa etmelerini istediklerini anlatan Vakhabov, bazı illerde örneğini gördüğü, farklı ürünler için oluşturulan pazarları Özbekistan’da da kurmayı planladıklarını söyledi.

İLAÇ VE ECZACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIM

Halen Özbekistan’da ilaç ve eczacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğunu, üretim de gerçekleştirdiklerini kaydeden Vakhabov, “Üretim var ama 35 milyon insanımıza yetmiyor. İhtiyacımız olan ilaçların yüzde 80’ini ithal ediyoruz. Bu alanda ülkemize yatırım yapmak isteyen olursa hem Özbekistan’ın hem de komşu ülkelerimizin ihtiyacı var” diye konuştu.

TEKSTİL SEKTÖRÜYLE İŞBİRLİĞİ

Kendisi de tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi olan Vakhabov, Ankara’nın tekstil sektöründe gelişmiş bir il olduğunu söyledi. Vakhabov, “Başarılarından dolayı Türk tekstil sektörüne saygılarımı sunuyorum. Özbekistan pamuk ve iplik üretiminde iyi durumda ve 3,1 milyar dolarlık iplik ve kumaş ihracatımız var. 90’lı yıllarda Türk tekstilcilerinin yanında çalışan vatandaşlarımız bugün ülkemizde hem üretim hem de ihracat yapıyor.

Tekstil sektörüyle işbirliği yaparak, üretimi birlikte gerçekleştirip, birlikte ihracat yapabiliriz. Bu alanda devletimiz yeni teşvikler de sağladı. İşbirliğimiz sayesinde ticaret hacmimizi de geliştirebiliriz. Kültürümüz aynı ve üretim konusunda ortak sistem oluşturmamız mümkün” diye konuştu.

Gıda ve tekstil alanında yatırım ve üretim konularında işbirliği için iletişim kurdukları işletmeler hakkında da ATO Başkanı Baran’a bilgi veren Vakhabov, Başkent Ankara’ya Özbekistan’dan termal ve sağlık turizminden faydalanmak üzere turist getirilebileceklerini de kaydetti.