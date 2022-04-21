21 Nis 2022 - 11:28- Belediyeler G: 21 Nis 2022 - 11:29

Başkan Murat Ercan Öğrencilere Menemen Yaptı!

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Sofra öğrencilerden, sahur yemeği Başkan Murat Ercan’dan. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan öğrencilerin kaldığı bir evi ziyaret etti. Kendi elleriyle menemen hazırlayan Başkan Ercan öğrencilerle birlikte sahur yaptı.
Başkan Murat Ercan Öğrencilere Menemen Yaptı! mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sahur için mutfağa geçti, kendi elleriyle menemen yaptı. Başkan Ercan yoğun iftar programlarının ardından gece saatlerinde Sincan’da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan daha “sofra sizden, yemek benden” diyerek sahur hazırlığına başladı.

Başkan Ercan mutfağa geçip kendi elleriyle menemen ve patatesli yumurta pişirdi. Tercihini soğansız menemenden yana kullanan Başkan Ercan menemen yapmanın püf noktalarını da öğrencilere anlattı. Daha sonra öğrencilerle birlikte yer sofrasında sahur yaptı.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Muhabbetimizin neşesi, yarınlarımızın nişanesi gençlerimize emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

21 Nis 2022 - 11:28 - Belediyeler

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