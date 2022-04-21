Başkan Murat Ercan Öğrencilere Menemen Yaptı!

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sahur için mutfağa geçti, kendi elleriyle menemen yaptı. Başkan Ercan yoğun iftar programlarının ardından gece saatlerinde Sincan’da öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan daha “sofra sizden, yemek benden” diyerek sahur hazırlığına başladı.
Başkan Ercan mutfağa geçip kendi elleriyle menemen ve patatesli yumurta pişirdi. Tercihini soğansız menemenden yana kullanan Başkan Ercan menemen yapmanın püf noktalarını da öğrencilere anlattı. Daha sonra öğrencilerle birlikte yer sofrasında sahur yaptı.
Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Muhabbetimizin neşesi, yarınlarımızın nişanesi gençlerimize emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.