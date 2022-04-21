TÜİK, Nisan ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3'e geriledi.
21 Nis 2022 - 11:32- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 11:37
Tüketici Güven Endeksi Açıklandı! Bir Önceki Aya Göre 7.3 Azaldı!
ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.