21 Nis 2022 - 11:32- Gündem

Tüketici Güven Endeksi Açıklandı! Bir Önceki Aya Göre 7.3 Azaldı!

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı.