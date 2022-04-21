Keçiören'de Öğrencilere Kişisel Gelişimin Önemi Anlatıldı!

Ankara Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen tarafından belediye meclis salonunda verilen eğitimin ardından soru-cevap da yapılarak öğrencilerin merak ettiği konular ele alındı.
Gelecek nesillerin daha vizyon sahibi bir şekilde yarınlara hazırlanması için Keçiören Belediyesi olarak her fırsatta eğitim semineri düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak gerek kendi eğitim kurumlarımızda bulunan gerekse belediyemizde staj yapan öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz.
Bu kapsamda çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu seferki seminerimizde öğrencilerimizin daha özgüvenli olması için uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitimler verdik. Bir problemle ya da krizle nasıl baş edilebileceğini, bu konuda bireylerin kişisel gelişimlerinin ne kadar önemli olduğunu kendilerine anlattık.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.