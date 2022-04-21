EKPS sınavı 24 Nisan'da yapılacak

ANKARA (İGFA) - 24 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak.

Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.

Sınav sonuçları 20 Mayıs 2022 tarihinde duyurulacak.