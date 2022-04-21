21 Nis 2022 - 11:47- Gündem G: 21 Nis 2022 - 11:48

EKPS sınavı 24 Nisan'da yapılacak

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ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.
EKPS sınavı 24 Nisan'da yapılacak mask
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ANKARA (İGFA) - 24 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak.

Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.

Sınav sonuçları 20 Mayıs 2022 tarihinde duyurulacak.

21 Nis 2022 - 11:47 - Gündem

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