21 Nis 2022 - 11:49- Belediyeler G: 21 Nis 2022 - 11:50

Kırşehirliler Çankaya Sofrasında!

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeklerinin son konukları Kırşehirliler oldu.
Kırşehirliler Çankaya Sofrasında! mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kırşehirli vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen iftara Ankara’da bulunan Kırşehir’in Dulkadirli derneklerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, vatandaşların ve dernek başkanlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da katıldı. 

TAŞDELEN: “KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Ramazan huzur, birlik, dayanışma ayı, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Taşdelen; “Çankaya Belediyesi olarak sizlerin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Bu belediye milletin belediyesidir ve sadece millete hizmet eder. İnancı, kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.   

KAYA: “ALPER TAŞDELEN SOFRASINI SOFRAMIZ YAPTI”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise Dulkadirlilerin ilk dernek kuruluşu sırasında Alper Taşdelen’in babası Doğan Taşdelen’in yanlarında olduğunu ve büyük destek verdiğini belirterek; “Doğan Taşdelen yıllar önce nasıl bizleri kucakladıysa bugünde oğlu Alper Taşdelen belediye başkanı olarak bizleri misafir etti, sofrasını soframız yaptı. Biz de soframızı her zaman onun sofrası yapacağız” ifadelerinde bulundu.  

Hep birlikte yapılan iftarın ardından misafirlere, Nutuk kitabı ve Çankaya Belediyesinin özel sağlık kuruluşlarında indirim sağlayan “Sağlık Kart” hediye edildi.  

21 Nis 2022 - 11:49 - Belediyeler

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