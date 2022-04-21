21 Nis 2022 - 17:22- Belediyeler

Akyurt'ta Ramazan Ziyaretleri!

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Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık sosyal alanda da en hareketli belediye başkanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının başından bu yana, her gün başka bir evde iftar ziyareti yapan Hilal Ayık, Akyurt’un her mahallesini dolaşıyor.
Akyurt'ta Ramazan Ziyaretleri! mask
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Akyurt’ta her fırsatta insanlara ulaşmayı hedefleyen Başkan Hilal Ayık, dışarıdan bakıldığında da yerel yönetimlerde başkanların halka nasıl ulaştığının anlaşılması bakımından örnek teşkil ediyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi “Akyurt’un insanı sıcakkanlıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem küçük esnaf hem fabrikatör hem de ev ziyaretlerimiz hız kesmeden sürüyor. Her gittiğimiz yerde bizi çok sıcak karşılıyorlar. Çok güzel sohbetler edip, unutulmaz hatıralar biriktiriyoruz. Ramazan ayı bereket ayı. Bu ayda da randevusuz, çat kapı ziyaretlerle Akyurtluların iftar sofrasına misafir oluyoruz, Çay içip sohbetler ediyoruz. Eski Ramazan hatıralarını anlatan büyüklerimizi dinliyoruz. İşte Ramazan bereketi bu ziyaretlerde gizli. Çok güzel, kıymetli vakit geçiriyoruz. 26 mahallemizin hepsine ulaşmaya özen gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ziyaretlerimize fırsat buldukça da devam edeceğiz.”

21 Nis 2022 - 17:22 - Belediyeler

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