21 Nis 2022 - 17:24- Belediyeler

Minik Öğrencilerden 23 Nisan’a Özel Kutlama!

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama etkinliği düzenledi.
Minik Öğrencilerden 23 Nisan’a Özel Kutlama! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Birbirinden ilginç koreografilerle ve çeşitli dans gösterileriyle renkli anlara sahne olan etkinlik ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Minik öğrencilerin ve velilerin katıldığı etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Harbi, hasbi, samimi bir dünyada melekler ordusuyla bir aradayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmiştir.

Bu bayram, 7 düvele karşı savaş veren ve bağımsızlığını kazanan bir milletin aynı zamanda tescilidir. Bu anlamda Atatürk, Milli Mücadele’nin kazanılmasını Türk milletinin yüksek imanına ve cesaretine borçlu olduğunu belirtmiştir” dedi.

Altınok Keçiören’in Milli Mücadele döneminde önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören de Milli Mücadele’nin merkezidir. Atatürk Ankara’ya ardından Keçiören’e geliyor ve milli mücadeleyi burada yönetiyor. Harekât ve planlama karargâhı olarak Keçiören’i tercih ediyor.  Anadolu Ajansı da burada kuruluyor.

Keçiören devletimizin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Çoban Mektebimiz Milli Mücadele sırasında kullanıldı. Biz de burayı Milli Mücadele ve Kurtuluş müzesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Buradaki 37 bin metrekare alanı rekreasyon alanı yapıyoruz. Lunaparkımızı da buraya kurduk, 23 Nisan Cumartesiye geldiği için açılışını yarın gerçekleştireceğiz.

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Savaşların bitmesini, kardeş kavgasının son bulmasını, Müslüman coğrafyalara huzur ve barışın gelmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu cennet vatanı bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

21 Nis 2022 - 17:24 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Minik Öğrencilerden 23 Nisan’a Özel Kutlama! mask
Minik Öğrencilerden 23 Nisan’a Özel Kutlama!
Sincan Kedi Tedavi Ünitesi Ve Rehabilitasyon Merkezi Görücüye Çıktı! mask
Sincan Kedi Tedavi Ünitesi Ve Rehabilitasyon Merkezi Görücüye Çıktı!
Başkentli Minikler Trafik Denetiminde! mask
Başkentli Minikler Trafik Denetiminde!
Kırşehirliler Çankaya Sofrasında! mask
Kırşehirliler Çankaya Sofrasında!
Akyurt'ta Ramazan Ziyaretleri! mask
Akyurt'ta Ramazan Ziyaretleri!
Keçiören'de Öğrencilere Kişisel Gelişimin Önemi Anlatıldı! mask
Keçiören'de Öğrencilere Kişisel Gelişimin Önemi Anlatıldı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status