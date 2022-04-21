Emniyet'ten Motosiklet Sürücülerine Eş Zamanlı Denetim!

ANKARA (İGFA) - Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, karıştıkları kazaları önlemek, sürücü ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgilere göre yapılan denetimlerde 28 bin 391 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendiği kaydedildi.

Eş zamanlı denetimlerde 2 bin 736 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 859 sürücünün sürücü belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 306 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 190 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca 641 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilirken 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları hatırlatıldı.