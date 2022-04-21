Mavi Vatan Tatbikatı nefes kesti

ANKARA (İGFA) - Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği TCG KEMALREİS fırkateyninin Aksaz Deniz Üs Komutanlığından ayrılmasıyla başladı.

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi. Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye Su Altı Savunma (SAS) timi helikopterle sevk edildi. Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti.

Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere Su Altı Taarruz (SAT) harekâtı düzenlendi. Harekât kapsamında SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekâtı gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak su altı intikal aracı ve helikopterden paraşütle atılan SAT unsurları hedefe yöneldi. Belirlenen hedeflerin ele geçirilmesinin ardından ada kıyı hattında bulunan hedefler SAT botunca ateş altına alındı. Harekâtın başarıyla tamamlanmasının ardından sudaki SAT unsurları helikopterle denizden alındı. SAT Komutanlığı'nın bir diğer unsuru ise helikopterden bir gemiye serbest iniş yaparak operasyon düzenledi.

SAT harekâtının başarıyla tamamlanmasının ardından harekâta katılan unsurlar tatbikatın sancak gemisindeki Bakan Akar’a selamlama geçişi yaptı.

SAT harekâtının ardından Denizaltı Savunma Harbi kapsamında yerli ve millî yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG TARSUS karakol gemisinden atılan roketle tam isabetle vuruldu.

Daha sonra TCG KEMALREİS fırtakeyni ile TCG BÜYÜKADA ve HEYBELİADA korvetleri arasında denizde malzeme transferi icra edildi. Söz konusu faaliyet sırasında TCG BÜYÜKADA’daki Donanma Bandosu tarafından da marşlar çalındı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin son safhasında fiilî silah atışları gerçekleştirilecek.

Atışlar kapsamında yerli ve millî üretim AKSUNGUR SİHA’dan yerli ve millî MAM-L güdümlü mermi atışı icra edilecek.