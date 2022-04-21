Kilis Ülkü Ocakları lokum dağıttı

KİLİS İGFA- Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Kilis İl Başkanlığı, il genelindeki bazı camilerde teravih namazı sonrası cemaate lokum ikramında bulundular.

Ülkü Ocakları Kilis İl Başkanı Murat Sevengül, "İnsanlık için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamberdir. İnsanlık O'nun getirdiği yüce değerler ve prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş, kaybedilen haklarına kavuşmuş, fıtratında var olan yüce değerlerin farkına varmış, kadın erkek Allah'ın ve toplumun huzurunda eşit olmanın hazzını tatmıştır" dedi.

Kutlu Doğum Haftası’nda birlik ve beraberliğin daha da pekişmesine vesile olmasını dileyen Başkan Sevengül, "İslam medeniyeti Kur'an ve Hz. Peygamberin Sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan hakları ile ilmi anlayış üzerine bina edilmiştir. Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanın en büyük hayat kaynağıdır. Kilis Ülkü Ocakları olarak, böyle güzel günlerin milletimizin birlik ve beraberliğinin sımsıkı kenetlendiği zamanlar olsun diyorum” dedi.