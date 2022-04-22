Mamak Fileden Galip Ayrıldı!

İlk maçı rahat geçtiler. Şevket Evliyagil Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılar setleri, 25/8, 25/7, 25/11 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Hedefimiz derece yapmak

Sporun birçok dalında iddialı bir sporcu kadrosu ile Mamak’ı temsil ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hedefimiz tüm branşlarda dereceye giren bir kulüp olmak. Sporcularımızda bu doğrulta performans sergiliyor ve Mamak’ın gururu olmaya devam ediyor. Elde edilen galibiyetten dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.