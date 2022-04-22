Mamak Fileden Galip Ayrıldı!

İlk maçı rahat geçtiler. Şevket Evliyagil Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılar setleri, 25/8, 25/7, 25/11 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.
Hedefimiz derece yapmak
Sporun birçok dalında iddialı bir sporcu kadrosu ile Mamak’ı temsil ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hedefimiz tüm branşlarda dereceye giren bir kulüp olmak. Sporcularımızda bu doğrulta performans sergiliyor ve Mamak’ın gururu olmaya devam ediyor. Elde edilen galibiyetten dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.