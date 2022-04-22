Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 Ek Gösterge İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendireceklerini söyledi.

Sayıları 1 milyon 300 bini bulan sağlık ordusunun mensuplarına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçıların, son iki yıla damgasını vuran koronavirüs sürecinde, meşakkatli ve son derece sancılı günler geçirdiklerini belirterek, milletin, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçteki mücadelelerini ve gösterdikleri fedakarlıklarını asla unutmayacağını ve daima şükranla, minnetle yad edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde açılan toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanesinin insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendiğini kaydeden Erdoğan, salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldığını anımsatarak, tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son iki yıldır başarıyla yürüttükleri mücadeleyi inşallah zaferle taçlandırmakta kararlı olduklarını kaydetti.

"YIL BİTMEDEDEN NETİCELENDİRECEĞİZ"

Mesleki Sorumluluk Kurulu, sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmeler ile ilgili müjdeler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans mezunu hemşirelerin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuyla da yakından ilgilendiklerini, sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Aile hekimlerin ücretlerinde artış yapılması yönünde de çalışmaların yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdikleri sözlerin her birini yakından takip ederek, mutlaka neticelenmesini temin edeceklerini vurguladı.

Temel hizmetlerin en başında gelen sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir konuda katettiğimiz mesafenin önemi olmadığına inandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında günün 24 saati vazife başında olan ve sayıları 1,3 milyon kişiye ulaşan sağlık çalışanlarımızın verdiği güvenle, hayatın diğer alanlarına dört elle sarılıyoruz. Sağlık sistemimizin taşıyıcı sütunları olarak gördüğüm siz kardeşlerimizin de tıpkı salgın döneminde olduğu gibi canla başla milletimize hizmet etmeyi sürdürdüğünüzden şüphe duymuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik verdiği 5 müjde konusundaki kararlılıklara sürdürdüğünü belirttiği videoyu paylaştı.