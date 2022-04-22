Demet Çiçeklerle Yazı Getirdi!

İSTANBUL İGFA- Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1'de 'Bensiz Olsun' şarkısını seslendiren Demet Akalın, şarkıyı kliplendirdi. Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klip Seyrantepe'de 30 kişilik bir ekip tarafından çekildi.

Demet Akalın ve dansçıları için özel olarak hazırlanan çiçekli maskelerin yanı sıra stüdyo 300mtlik çiçek baskılı kumaşla kaplandı. Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın 'Bensiz Olsun' şarkısı tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti.