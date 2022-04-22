22 Nis 2022 - 09:42- Magazin G: 22 Nis 2022 - 09:43

Demet Çiçeklerle Yazı Getirdi!

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Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran, yaz şarkılarının efsane ismi Demet Akalın, bu kez bir Serdar Ortaç şarkısıyla yazı getiriyor.
Demet Çiçeklerle Yazı Getirdi! mask
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İSTANBUL İGFA- Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1'de 'Bensiz Olsun' şarkısını seslendiren Demet Akalın, şarkıyı kliplendirdi. Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klip Seyrantepe'de 30 kişilik bir ekip tarafından çekildi.

Demet Akalın ve dansçıları için özel olarak hazırlanan çiçekli maskelerin yanı sıra stüdyo 300mtlik çiçek baskılı kumaşla kaplandı. Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın 'Bensiz Olsun' şarkısı tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti.

22 Nis 2022 - 09:42 - Magazin

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