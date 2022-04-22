Demet Çiçeklerle Yazı Getirdi!

İSTANBUL İGFA- Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1'de 'Bensiz Olsun' şarkısını seslendiren Demet Akalın, şarkıyı kliplendirdi. Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klip Seyrantepe'de 30 kişilik bir ekip tarafından çekildi.
Demet Akalın ve dansçıları için özel olarak hazırlanan çiçekli maskelerin yanı sıra stüdyo 300mtlik çiçek baskılı kumaşla kaplandı. Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın 'Bensiz Olsun' şarkısı tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.