Mamak'ta Öğrenciler Kitap Tahlilinde Buluştu!

Kütüphaneler, sadece kitap kaynağı olarak destek vermiyor. Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin eğitim öğretimine katkı sağlıyor. Son olarak Mamak Belediyesi General Zeki Doğan Kütüphanesi’nde Ata Ortaokulu öğrenicileri kitap tahlili gerçekleştirdi. Öğretmenleri ile Sharon M. Draper’ın “İçimdeki Müzik” kitabını tahlil eden öğrenciler, General Zeki Doğan Kütüphanesini gezerek bilgi aldı.

“19 kütüphanemiz ile Ankaralıların hizmetindeyiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Okumak bizim için bir serüven. Bu yüzden gençlerin ders çalışacağı, kitaplara rahatça ulaşacağı alanlar oluşturduk. Mamak'ta, 3 yılda 19 kütüphane açtık. Çocukların ders çalışabildiği, kitap okuyup, etkinlikler yapabildiği alanlar yaptık. Uyanık kütüphanelerimiz 7/24 hizmet veriyor.

Öğrencilere çay, poğaça, simit ve çorba ikram ediyoruz. Kütüphanelere gelip kitap temin edemeyecek durumdaki vatandaşlarımız için “kitap kapınızda” uygulaması ile kitaplarını ayaklarına götürüyoruz. 19 kütüphanemiz ile Ankaralıların hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.