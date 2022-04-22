22 Nis 2022 - 10:05- Sağlık G: 22 Nis 2022 - 10:06

İdrar Kaçırma Problemi Tedavi Edilmediğinde Kalıcı Hasarlara Yol Açıyor! 

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Kadınlarda idrar kaçırma, oldukça sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Mesane kaslarının kontrol edilememesi ile istemsizce idrarın tutulamaması durumu olan idrar kaçırma, hemen her yaşta görülse de ileri yaşlarda daha da sık gözlemleniyor.

İdrar Kaçırma Problemi Tedavi Edilmediğinde Kalıcı Hasarlara Yol Açıyor!  mask
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Birçok kadının yaşam kalitesini etkileyen, sosyal hayatını kısıtlayan hatta bazı durumlarda eve hapseden bu durumun bir kader olmadığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, uygun tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma problemlerinin önüne geçilebildiğini belirtiyor.

İdrar kaçırma problemi toplumun birçoğunda görülse de kadınların söylemekten çekindiği ve doktora gitme konusunda endişe ettiği konular arasında yer alıyor. Birçok kadın utanıp çekindiği için bu durumu kimseyle paylaşmıyor ve utandıkları için sosyal hayattan izole olarak hayatlarına devam ediyorlar.

Doğru tedavi yöntemleri ile kısa sürede normal hayata geri dönmenin mümkün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Kan şekeri, idrar tahlili ve idrar kültürü, ultrason ve ürodinami gibi tanı yöntemleri ile idrar kaçırma problemi teşhis edilebiliyor.   İdrar kaçırma, genellikle birden fazla doğum yapmış kadınlarda sıklıkla görüldüğü düşünülse de çeşitli hastalıklara bağlı olarak da gelişebiliyor.

Kabızlık, ileri yaş, genetik faktörler önemli rol oynasa da bazı vakalarda idrar kaçırma problemi kalıcı olduğundan dolayı, bu durum ciddiye alınarak uygun tedavi yöntemleri ile tedavi edilmelidir” dedi.

Gülerken bile idrar kaçabilir!

Hapşırırken, gülerken, öksürürken, ağır kaldırırken bile idrar kaçırılabileceğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediği için vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman “İdrar kaçırmanın birçok sebebi olabildiği gibi birçok türü de var. Örneğin gülme, hapşırma gibi durumlarda hasta idrar kaçırıyorsa stres inkontinansı söz konusudur ve kas zayıflığına bağlı olarak yaşanır.

Aniden gelen ve kontrolsüzce kaçırılan idrar durumu sıkışma tipi idrar kaçırma olarak tanımlanır. Hasta hem gülüp eğlenirken hem de bir anda idrarını tutamaz hale geliyorsa ise mix tip idrar kaçırma söz konusudur. Çoğu zaman hasta, idrarını yapamaz, sık sık idrara çıkmak ister, idrarını yaparken zorlanır ya da ağrı hisseder. Ayrıca hastada sık sık mesane enfeksiyonları görülür” diye belirtti.

Doğru tedavi ile hayatı askıya almayın

İdrar kaçırmadan doğru tedavinin önemine değinen Prof. Dr. Yücel Karaman, “İdar kaçırma tedavisinde genellikle cerrahi ve cerrahi dışı iki farklı tedavi yaklaşımı bulunuyor. Strese bağlı idrar kaçırma cerrahi operasyon ile tedavi edilir. Bu operasyon kolay olmasına karşın uzman hekimlerce yapılmalıdır. Karın içine girilmeden uygulanır, dış genital bölge kullanılır.

İdrar boşaltım kanalının çıkışına askı konularak hastanın idrarını tutması sağlanır. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise ilaç tedavisi uygulanır. Aynı zamanda kasları güçlendirmek amacıyla kegel egzersizler önerilir. Hatta bazı hastalarda ilaca gerek duyulmaz ve sadece bu kaslarla istenilen sonuca ulaşılabilir” şeklinde konuştu.

22 Nis 2022 - 10:05 - Sağlık

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