Cilt Sağlığınız nasıl? Yiyeceklerin Cildimize Etkileri! İşte Sağlıklı Bir Cilde Sahip Olmak İçin 10 Beslenme Önerisi!

* Çinko eksikliği ciltte akne oluşumuna sebep olabilir. Kaynakları ise istiridye, kabak çekirdeği, zencefil, ceviz, yulaf ve yumurtadır.
* Omega-3 yağ asitlerinin eksik alınması cildinizin solgun, çatlak ve kuru olmasına sebep olabilir. Haftada en az 1 kez mutlaka sofranızda balığa yer verin.
* Gün içerisinde en az 2 litre su içmelisiniz. Su cildinizin daha parlak görünmesini sağlar ve kan dolaşımınızı hızlandırır.
* Kahve tüketiminiz gün içerisinde en fazla iki kupa olmalıdır.
* E vitamini akne oluşumunu, cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltır. Kaynakları ise domates, lahana, avokado, badem, yer fıstığı, şeftali ve Ayçiçek çekirdeğidir.
* A vitamini cildin onarılmasını sağlar. Kaynakları ise havuç, acı biber, kayısı ve kavun gibi kırmızı ve sarı renkli sebzelerdir.
* C vitamini, cildi güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerine karşı korur ve akneye bağlı cilt lekelenmelerinin önüne geçer. Kaynakları ise turp, brokoli, portakal, mandalina, limon, biber ve maydanozdur.
* Selenyum, ciltte akne oluşumuna ve cilt kanserine karşı koruyucu özellik göstermektedir. Kaynakları ise somon balığı, buğday ruşeymi, sarımsak, ceviz, yumurta, esmer pirinç ve tam tahıllı ekmektir. * Bol yağlı yemekler, kızartmalar ve kavurmalardan uzak durmalısınız.
* Sigara içiyorsanız bırakmanız gerek.
* Cips ve çerez gibi yağlı market ürünlerinden uzak durmalısınız.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.