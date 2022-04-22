Cilt Sağlığınız nasıl? Yiyeceklerin Cildimize Etkileri! İşte Sağlıklı Bir Cilde Sahip Olmak İçin 10 Beslenme Önerisi!

* Çinko eksikliği ciltte akne oluşumuna sebep olabilir. Kaynakları ise istiridye, kabak çekirdeği, zencefil, ceviz, yulaf ve yumurtadır.

* Omega-3 yağ asitlerinin eksik alınması cildinizin solgun, çatlak ve kuru olmasına sebep olabilir. Haftada en az 1 kez mutlaka sofranızda balığa yer verin.

* Gün içerisinde en az 2 litre su içmelisiniz. Su cildinizin daha parlak görünmesini sağlar ve kan dolaşımınızı hızlandırır.

* Kahve tüketiminiz gün içerisinde en fazla iki kupa olmalıdır.

* E vitamini akne oluşumunu, cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltır. Kaynakları ise domates, lahana, avokado, badem, yer fıstığı, şeftali ve Ayçiçek çekirdeğidir.

* A vitamini cildin onarılmasını sağlar. Kaynakları ise havuç, acı biber, kayısı ve kavun gibi kırmızı ve sarı renkli sebzelerdir.

* C vitamini, cildi güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerine karşı korur ve akneye bağlı cilt lekelenmelerinin önüne geçer. Kaynakları ise turp, brokoli, portakal, mandalina, limon, biber ve maydanozdur.

* Selenyum, ciltte akne oluşumuna ve cilt kanserine karşı koruyucu özellik göstermektedir. Kaynakları ise somon balığı, buğday ruşeymi, sarımsak, ceviz, yumurta, esmer pirinç ve tam tahıllı ekmektir. * Bol yağlı yemekler, kızartmalar ve kavurmalardan uzak durmalısınız.

* Sigara içiyorsanız bırakmanız gerek.

* Cips ve çerez gibi yağlı market ürünlerinden uzak durmalısınız.