Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Hesaplara Yatıyor!

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, desteklemeler kapsamında buzağı, çiğ süt, manda, süt analiz ve malak desteğine yönelik ödemeler gerçekleştirileceğini kaydederek, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
T.C. Kimlik Numarası son hanesi 0-2-4 ve Vergi Kimlik Numarası'nın son hanesi, 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 22 Nisan saat 18'den sonra; TC Kimlik ve Vergi Kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan'da saat 18'den sonra hesaplara aktarılacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.