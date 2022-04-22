22 Nis 2022 - 11:16- Gündem G: 22 Nis 2022 - 11:17

Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Hesaplara Yatıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici çiftçilere 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.
Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Hesaplara Yatıyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, desteklemeler kapsamında buzağı, çiğ süt, manda, süt analiz ve malak desteğine yönelik ödemeler gerçekleştirileceğini kaydederek, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 0-2-4 ve Vergi Kimlik Numarası'nın son hanesi, 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 22 Nisan saat 18'den sonra; TC Kimlik ve Vergi Kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan'da saat 18'den sonra hesaplara aktarılacağı öğrenildi.

22 Nis 2022 - 11:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Mesajı! mask
ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Mesajı!
Mavi Vatan Tatbikatı nefes kesti mask
Mavi Vatan Tatbikatı nefes kesti
Kilis Ülkü Ocakları lokum dağıttı mask
Kilis Ülkü Ocakları lokum dağıttı
Emniyet'ten Motosiklet Sürücülerine Eş Zamanlı Denetim! mask
Emniyet'ten Motosiklet Sürücülerine Eş Zamanlı Denetim!
Özbekistan TSO Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti! mask
Özbekistan TSO Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporun Yıldızlarıyla Buluştu! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporun Yıldızlarıyla Buluştu!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status