Başkan Ertuğrul Çetin Yaşlılarla ve Şehit Aileleri ile İftarda Buluştu!

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte Nejla Kızılbağ Huzur Evinde kalan Yaşlılarla ve Şehit aileleri ile birlikte iftar yaptı.
‘‘Büyüklerimiz ve Şehit yakınlarımızla aynı sofrada olmak bizim için çok kıymetli.’’
Şehit yakınları ve Yaşlılarla anlam dolu bir iftar programında bir araya geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan’ın heyecanını ve bereketini İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile Necla Kızılbağ Huzur Evindeki büyüklerimizle ve Şehit Ailelerimizle birlikte paylaştık.
Büyüklerimiz ve Şehit yakınlarımızla aynı sofrada olmak bizim için çok kıymetli. Hep yanlarında olacağız. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan Bayramı'na sağlık ve mutluluk içinde ulaşmayı nasip etsin" dedi.
İftar sonrasında huzurevinde kalan büyüklerle ve Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek hatırlarını sordu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.