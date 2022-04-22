22 Nis 2022 - 11:52- Belediyeler G: 22 Nis 2022 - 11:53

Binali Yıldırım Pursaklar'da Ramazan Ayının Coşkusuna Ortak Oldu!

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Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte ev ziyaretlerinin ardından Ramazan Etkinliklerine katıldı.
Binali Yıldırım Pursaklar'da Ramazan Ayının Coşkusuna Ortak Oldu! mask
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Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ile birlikte vatandaşların evlerine iftar ziyaretinde bulundu.

Çolak ailesinin daveti üzerine ev halkı ile birlikte iftarını açan Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin daha sonra kendilerini çaya davet eden mahalle sakinlerinden Tanık ailesinin evine konuk oldu.

Tanık ailesinin evinde çay içen ve aile yakınları ile sohbet eden Yıldırım daha sonra Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile birlikte Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri programında vatandaşlarla bir araya geldi.

‘‘Pursaklar halkına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum’’

Pursaklar'a ve Pursaklar halkına göstermiş olduğu İlgiden dolayı Yıldırım'a teşekkür eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın bugünkü ziyaretleri bizleri ziyadesi ile memnun etti. Pursaklar halkına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. 

‘‘7'den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden birbirinden değerli etkinlikler düzenleyen Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyorum’’

Etkinlik alanında vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım; "Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde ilçe halkının çocukları ile birlikte iftarın ardından güzel vakit geçirmesi için çeşitli etkinliklere imza atıyor. 7'den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden birbirinden değerli etkinlikler düzenleyen Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyorum.

Ertuğrul Başkan Pursaklarımıza ve sizlere çok güzel hizmetler etmeye devam edecek. Yüce Allah’tan Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Ramazan Bayramı'na sağlık, huzur ve mutluluk içinde ulaşmayı diliyorum" dedi.

22 Nis 2022 - 11:52 - Belediyeler

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