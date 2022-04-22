Çankaya'da 23 Nisan Kutlamaları!

23 Nisan kutlamalarının merkezi pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra 1000 Çocuk Korosu Konseri olacak. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, büyük konserini bu yıl 23 Nisan'da Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta gerçekleştirecek.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentliler için dopdolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması hazırladı. Hafta boyunca ilçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyen Çankaya Belediyesi, konser, sergi, söyleşi, bando ve halk oyunları gösterileriyle Başkentlilere bayram coşkusu yaşatacak. Çankaya Belediyesinin 23 Nisan otobüsü de ilçenin cadde ve sokaklarını marşlarla dolaşarak, vatandaşlara bayrak hediye edecek.

1000 ÇOCUK KOROSU ANITTEPE'DE

23 Nisan kutlamaların merkezi yine 1000 Çocuk Korosu Konseri olacak. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu büyük konserini, 23 Nisan saat 16.00’da Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta gerçekleştirecek.

Şef İlkim Yılmaz'ın yönetiminde MÜZED Türkiye Öğretmenler Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, 1000 Çocuk Korosu Zülfü Livaneli'nden Barış Manço'ya kadar sevilen sanatçıların eserlerini ve marşları Başkentliler için söyleyecek.

ÇOCUK ŞENLİKLERİ ÇANKAYA'NIN DÖRT BİR YANINDA

Çankaya Belediyesinin Yaşamkent’te hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi de renkli etkinliklere sahne olacak. Tebeşir, parmak, yüz boyama, satranç, halat çekme, sek sek oyunu, balon süsleme atölyelerinin yer alacağı etkinlik, 22 Nisan saat 15.00-18.00’de herkese açık olacak. Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda ise 24 Nisan’da 23 Nisan Çocuk Şenliği yapılacak.

Tüm çocukların davet edildiği ve pamuk şeker, mısır ikramlarının yapılacağı Şenlik’te, müzikli çocuk oyunları, Bilim İzcileri Atölyesi, boyama etkinlikleri ile eğlenceli bir gün yaşanacak.

23 Nisan etkinlikleri gün boyunca Atapark, Kuğulu Park, Güvenpark, Bahçelievler gibi Çankaya'nın büyük park ve caddelerinde bando ve HOYTUR'un halk oyunları gösterileriyle sürecek. Çankaya Belediyesi'nin tüm Başkentliler için hazırladığı kutlamaların etkinlik takvimi ise şöyle:

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Sergisi

22 Nisan Cuma - Saat: 11:00

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

23 Nisan Çocuk Evi Şenliği 22 Nisan Cuma - Saat: 15:00 - 18:00

Yer: 23 Nisan Çocuk Evi – Yaşamkent

Çayyolu Atapark Resmi Tören

Saat: 10.00 Atapark –Çayyolu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Bangabandhu Blv. No:94

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Konseri

23 Nisan Cumartesi - Saat: 16:00

Yer: Anıtpark

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Programı (23 Nisan Cumartesi)

Saat: 10.30 Atapark –Çayyolu Saat: 14.00 Güvenpark –Kızılay Saat:18.00 Kuğulupark –Kavaklıdere Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Programı

(23 Nisan Cumartesi) Saat: 10.00 Atapark –Çayyolu Saat: 11.30 Ato Congresium Salonu Saat: 12.00-13.00 Bahçelievler 7. Cadde Saat: 13.30 -14.30 Zaferpark –İnönü Parkı Saat: 15.00 -15.30 Esat Özgürlük Meydanı Saat: 16.00 -16.30 Dikimevi -Cebeci Saat: 17.00 -17.30 Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü – Güvenpark Saat: 18.30 Kuğulupark

Çankaya Belediyesi Çocuk Şenliği 24 Nisan Pazar Saat: 10.00-16.00 Yer: İsmet İnönü Parkı /Birlik Mahallesi Çankaya