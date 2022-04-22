22 Nis 2022 - 11:59- Belediyeler G: 22 Nis 2022 - 12:00

Ankara’nın Tüm İlçe Muhtarları İftarda Bir Araya Geldi!

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Ankara İli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Ankara’nın tüm ilçe muhtarları bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını Genel Başkanı Mehmet Pehlivan yaptı.

Ankara’nın Tüm İlçe Muhtarları İftarda Bir Araya Geldi! mask
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Ankara İli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Mustafa Tuna, Sincan İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Ankara’nın tüm ilçe muhtarları bir araya geldi. 

Sincan Kültür Evi Ankara Muhtarlarını ağırladı.

Ankara İli Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi. Milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Mustafa Tuna, Sincan İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Ankara’nın tüm ilçe muhtarları Sincan’da iftar yaptı.

Programın açılış konuşmasını Ankara İli Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Mehmet Pehlivan yaptı. Pehlivan, konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da çıkan ve yeni düzenlenen kanunlar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların merak ettiği soruları da tek tek yanıtladı.

22 Nis 2022 - 11:59 - Belediyeler

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