22 Nis 2022 - 12:20- Gündem G: 22 Nis 2022 - 12:21

Bakan Soylu," Eylemleri PKK'ya Taşeronluk Yapan MLKP ve DKP-BÖG Terör Örgütleri Gerçekleştirdi"

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BURSA (İGFA) - NTV'de Gökhan Gerçek ile Özel Röportaj Programı'nın konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Soylu," Eylemleri PKK'ya Taşeronluk Yapan MLKP ve DKP-BÖG Terör Örgütleri Gerçekleştirdi" mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıların faillerini tespit ettiklerini açıkladı.

Soylu açıklamasında, "Bursa’daki hücreyi yaklaşık sekiz aydır arıyoruz akşam saat 20:05 civarlarında koymuş bir çadırın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü de var, hepsi var... Bütün bilgilerimiz var.
Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi" diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili de soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakaladıklarını söyledi.

https://youtu.be/Yt5mTOrdU-s

22 Nis 2022 - 12:20 - Gündem

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