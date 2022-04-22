Bakan Soylu," Eylemleri PKK'ya Taşeronluk Yapan MLKP ve DKP-BÖG Terör Örgütleri Gerçekleştirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıların faillerini tespit ettiklerini açıkladı.
Soylu açıklamasında, "Bursa’daki hücreyi yaklaşık sekiz aydır arıyoruz akşam saat 20:05 civarlarında koymuş bir çadırın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü de var, hepsi var... Bütün bilgilerimiz var.
Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi" diye konuştu.
Suriyeli sığınmacılarla ilgili de soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakaladıklarını söyledi.
https://youtu.be/Yt5mTOrdU-s
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.