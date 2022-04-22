Bakan Soylu," Eylemleri PKK'ya Taşeronluk Yapan MLKP ve DKP-BÖG Terör Örgütleri Gerçekleştirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıların faillerini tespit ettiklerini açıkladı.

Soylu açıklamasında, "Bursa’daki hücreyi yaklaşık sekiz aydır arıyoruz akşam saat 20:05 civarlarında koymuş bir çadırın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü de var, hepsi var... Bütün bilgilerimiz var.

Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi" diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili de soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakaladıklarını söyledi.

https://youtu.be/Yt5mTOrdU-s