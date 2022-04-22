Sezonun İlk Ralli Yarışları Nefes Kesti!

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında koşulan Bodrum Rallisi, Toksport WRT takımından Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu - Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı.

Petlas Motorsport ekibinin 2 yıl boyunca sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve farklı koşullarda yapılan uzun testler sonucu geliştirilen Türkiye'nin ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum ayağında Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel–Çağatay Kolaylı ikilisi, Petlas ralli lastikleri ile TOSFED Ralli Kupası birinciliği ve kategori 2 birinciliğini elde etti.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 67 otomobilin start aldığı ralli etkinliği ile Bodrum yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etti. Etkinlikte Ar-Ge gücünün sportif rekabete aktarıldığı yarış lastiği geliştirme programı kapsamında Petlas’ın ilk yerli ralli lastiğini geliştirerek sporcuların hizmetine sunduklarını ifade eden Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Ülkemizde dünya standardında geliştirilen ve üretilen yarış lastiklerimizle ilk kez resmi bir parkurda yarışıp, podyumda birinciliğe ulaşmak bize büyük gurur ve heyecan verdi.

Yarış pistlerinde elde ettiğimiz tecrübeler ve her yarış sonrası aldığımız verilerle hem ralli lastiklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz hem de burada elde ettiğimiz deneyimi yol lastiklerimizi geliştirmede kullanmaya devam ediyoruz. Petlas Motorsport departmanımızla yürüttüğümüz yarış lastiği programımızda en büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Türkiye’nin lastiği PETLAS’la dünya şampiyonalarında yarışmasıdır” şeklinde konuştu.