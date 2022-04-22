22 Nis 2022 - 16:42- Spor G: 22 Nis 2022 - 16:43

Sezonun İlk Ralli Yarışları Nefes Kesti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu yıl otomobil sporlarının duayen isimlerinden Oğuz Gürsel anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel -Çağatay Kolaylı Petlas tarafından geliştirilen yerli ralli lastikleriyle birinci oldu.
Sezonun İlk Ralli Yarışları Nefes Kesti! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında koşulan Bodrum Rallisi, Toksport WRT takımından Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu - Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı.

Petlas Motorsport ekibinin 2 yıl boyunca sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve farklı koşullarda yapılan uzun testler sonucu geliştirilen Türkiye'nin ralli lastiği ilk sınavını başarıyla verdi. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum ayağında Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel–Çağatay Kolaylı ikilisi, Petlas ralli lastikleri ile TOSFED Ralli Kupası birinciliği ve kategori 2 birinciliğini elde etti.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 67 otomobilin start aldığı ralli etkinliği ile Bodrum yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etti. Etkinlikte Ar-Ge gücünün sportif rekabete aktarıldığı yarış lastiği geliştirme programı kapsamında Petlas’ın ilk yerli ralli lastiğini geliştirerek sporcuların hizmetine sunduklarını ifade eden Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Ülkemizde dünya standardında geliştirilen ve üretilen yarış lastiklerimizle ilk kez resmi bir parkurda yarışıp, podyumda birinciliğe ulaşmak bize büyük gurur ve heyecan verdi.

Yarış pistlerinde elde ettiğimiz tecrübeler ve her yarış sonrası aldığımız verilerle hem ralli lastiklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz hem de burada elde ettiğimiz deneyimi yol lastiklerimizi geliştirmede kullanmaya devam ediyoruz. Petlas Motorsport departmanımızla yürüttüğümüz yarış lastiği programımızda en büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Türkiye’nin lastiği PETLAS’la dünya şampiyonalarında yarışmasıdır” şeklinde konuştu.

22 Nis 2022 - 16:42 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ersun Yanal: “Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım” mask
Ersun Yanal: “Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım”
TFF: MHK'da Sabri Çelik dönemi mask
TFF: MHK'da Sabri Çelik dönemi
Türkiye Ralli Şampiyonası Hızlı Başladı! mask
Türkiye Ralli Şampiyonası Hızlı Başladı!
Tour of Türkiye'nin kazananı Patrick Bevin oldu mask
Tour of Türkiye'nin kazananı Patrick Bevin oldu
VakıfBank Fenerbahçe Opet'i Yenerek Şampiyonluğa Ulaştı! mask
VakıfBank Fenerbahçe Opet'i Yenerek Şampiyonluğa Ulaştı!
Potada da Şampiyon GGYD! mask
Potada da Şampiyon GGYD!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status