22 Nis 2022 - 18:57- Gündem G: 22 Nis 2022 - 18:58

KKTC'de görev Sucuoğlu'nda

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KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini yeniden UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu'na verdi.
KKTC'de görev Sucuoğlu'nda mask
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KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak dün ve bugün mecliste temsil edilen siyasi parti liderleriyle yaptığı istişare ve değerlendirmelerden sonra bugün yeni hükümeti kurma görevini, UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi sorumluluklarında yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti tek kurabilecek kişinin UBP Genel
Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğuna karar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın hükümeti kurma görevini tebliğ etmesi sonrasında UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kısa bir sürede zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarını tamamlaayıp Bakanlar Kurulu listesini Pazartesi gününe kadar oluşturacaklarını söyledi. "Bayram öncesi yola devam etmek gerekiyor" diyen Başbakan Sucuoğlu, "Hükümetin bozulma sebebi herkes tarafından bellidir. Yeni kabinede arzu edilen şekilde devam edecek ve o engel ortadan kalkacak" diye konuştu.

22 Nis 2022 - 18:57 - Gündem

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