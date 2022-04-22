22 Nis 2022 - 22:03- Spor G: 22 Nis 2022 - 22:04

Digitürk patladı, Fenerbahçe taraftarları isyan etti!

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçının ilk yarısı sonunda Digitürk’ün web ve mobilden izlenen beinconnect.com.tr, 403 hatası vererek taraftarı isyan ettirdi.
Digitürk patladı, Fenerbahçe taraftarları isyan etti! mask
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İSTANBUL (İGFA) – Digitürk’ün hatalar zincirine bir yenisi daha eklendi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçının ilk yarısı sonunda Digitürk’ün web ve mobilden izlenen beinconnect.com.tr, 403 hatası verdi.

Hatayı “İstek engellendi. Şu anda bu uygulama veya web sitesi için sunucuya bağlanamıyoruz. Çok fazla trafik veya bir yapılandırma hatası olabilir. Daha sonra tekrar deneyin veya uygulama veya web sitesi sahibiyle iletişime geçin” açıklamasıyla verildi.

Digitürk Müşteri Hizmetleri'nin 4737373 numaralı hattı ise taraftarı çileden çıkarttı. Müşteri hizmetlerine bağlanamayan taraftarlar, şikayet edecek kimse bulamayınca sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

22 Nis 2022 - 22:03 - Spor

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