Digitürk patladı, Fenerbahçe taraftarları isyan etti!

İSTANBUL (İGFA) – Digitürk’ün hatalar zincirine bir yenisi daha eklendi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçının ilk yarısı sonunda Digitürk’ün web ve mobilden izlenen beinconnect.com.tr, 403 hatası verdi.
Hatayı “İstek engellendi. Şu anda bu uygulama veya web sitesi için sunucuya bağlanamıyoruz. Çok fazla trafik veya bir yapılandırma hatası olabilir. Daha sonra tekrar deneyin veya uygulama veya web sitesi sahibiyle iletişime geçin” açıklamasıyla verildi.
Digitürk Müşteri Hizmetleri'nin 4737373 numaralı hattı ise taraftarı çileden çıkarttı. Müşteri hizmetlerine bağlanamayan taraftarlar, şikayet edecek kimse bulamayınca sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.