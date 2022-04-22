Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kulübün başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu resmi açıklama yaptı.

Kulüp yönetimi açıklamada, "Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır. Bu vesile ile 30 Nisan’da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.