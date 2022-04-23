Pençe Kilit'te şehit sayımız 3'e çıktı!

Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu. Kahramanmaraş'ta sonra Denizli ve Samsun'a da ateş düştü.
ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit haberi sonrasında, Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'unacı haberleriyle birlikte bölgedeki şehit sayısı 3'e çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.