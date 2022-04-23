23 Nis 2022 - 00:45- Gündem G: 23 Nis 2022 - 00:46

Pençe Kilit'te şehit sayımız 3'e çıktı!

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Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu. Kahramanmaraş'ta sonra Denizli ve Samsun'a da ateş düştü.
Pençe Kilit'te şehit sayımız 3'e çıktı! mask
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Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu. Kahramanmaraş'ta sonra Denizli ve Samsun'a da ateş düştü.

ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit haberi sonrasında, Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'unacı haberleriyle birlikte bölgedeki şehit sayısı 3'e çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

23 Nis 2022 - 00:45 - Gündem

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