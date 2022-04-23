BTP: "Doğru mu Temel amca?"

ANKARA (İGFA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Saadet Partisi BTP'yi Millet İttifakı'nda istemiyor" iddiasını sordu.

Avukat Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı yönündeki haberlere bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" diye yazdı.

Büyük yankı uyandıran bu iddia üzerine BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan son derece dikkat çekici bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz'ın haberini alıntılayan BTP Genel Başkanı Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da etiketleyerek, "Doğru mu Temel amca" sorusunu yöneltti.

Şimdi mevcut liderler arasında en yaşlı ünvanına sahip olan Karamollaoğlu'nun, en genç liderin bu sorusuna vereceği cevap merak ediliyor.