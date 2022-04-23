Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lig'de

BALIKESİR (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluk ipini göğüsleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off karşılaşmalarının son maçında Tekirdağspor’un, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup etmesi sonucunda 3. Lige çıktı.
Avantajlı durumdaki TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegöl’deki karşılaşmada Tekirdağspor’a 2-1 mağlup olması, Tavşanlı’nın galip gelmesi halinde 3. Lige çıkacak takımın penaltılarla belirlenmesi ihtimaline karşı sahada olan Ayvalıkgücü Belediyespor ve yüzlerce taraftarını sevince boğdu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyeleri, kırmızı-beyazlı yöneticiler ve yüzlerce kırmızı-beyazlı taraftarın izlediği maç sonrasında yer gök adeta kırmızı-beyaza boyandı. Karşılaşma sonrasında taraftarlarla futbolcular birbirine sevgiyle kenetlenerek başarının sevincini doyasıya yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.