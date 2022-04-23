23 Nis 2022 - 00:47- Spor G: 23 Nis 2022 - 00:48

Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lig'de

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Yılların özlemi bugün son buldu, Ayvalıkgücü Belediyespor Şampiyon olarak 3.Lige yükseldi.
Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lig'de mask
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BALIKESİR (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluk ipini göğüsleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off karşılaşmalarının son maçında Tekirdağspor’un, TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 2-1 mağlup etmesi sonucunda 3. Lige çıktı.

Avantajlı durumdaki TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegöl’deki karşılaşmada Tekirdağspor’a 2-1 mağlup olması, Tavşanlı’nın galip gelmesi halinde 3. Lige çıkacak takımın penaltılarla belirlenmesi ihtimaline karşı sahada olan Ayvalıkgücü Belediyespor ve yüzlerce taraftarını sevince boğdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyeleri, kırmızı-beyazlı yöneticiler ve yüzlerce kırmızı-beyazlı taraftarın izlediği maç sonrasında yer gök adeta kırmızı-beyaza boyandı. Karşılaşma sonrasında taraftarlarla futbolcular birbirine sevgiyle kenetlenerek başarının sevincini doyasıya yaşadı.

23 Nis 2022 - 00:47 - Spor

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