23 Nis 2022 - 09:55- Belediyeler G: 23 Nis 2022 - 09:56

23 Nisan Çocuk Evi İlk 'Çocuk Bayramı'nı Kutladı!

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2021 yılında hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi, ilk 'Çocuk Bayramı'nı şenlikle kutladı. - Başkan Taşdelen: "23 Nisan Çocuk Evi ve yeni bebek kütüphanemiz ile biz hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaştık"

23 Nisan Çocuk Evi İlk 'Çocuk Bayramı'nı Kutladı! mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2021 yılında hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi hem ilk yılını hem de Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı. Yaşamkent’te 3-12 yaş arası Çankayalı çocuklara hizmet veren 23 Nisan Çocuk Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinlerin yer aldığı Çocuk Şenliği’yle taçlandırdı. Tebeşir, parmak ve yüz boyama, satranç atölyesi, halat çekme, sek sek oyunu ve balon süsleme atölyelerinin yer aldığı etkinlikte Çankayalı minikler aileleri ile birlikte şenliğin keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları 23 Nisan Çocuk Evi ve Minik Adımlar Kütüphanesi ile Çankaya'da bir ilke daha imza attıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "23 Nisan Çocuk Evi ve yeni bebek kütüphanemiz ile biz hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaştık.

Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya Evlerimiz ve diğer merkezlerimizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Belediyemizin merkezlerinde minik Çankayalılar, kitaplar arasında masallarla, oyunlarla büyüyor. Çocuklarımızı her dönemde Atatürk'ün izinde bilgiyle, teknolojiyle ve birçok beceriyle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.  

23 Nis 2022 - 09:55 - Belediyeler

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