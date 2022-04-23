23 Nis 2022 - 09:58- Belediyeler G: 23 Nis 2022 - 09:59

Çankaya Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü!

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Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’nde dikiş eğitimi alan kadınların 1700 çocuk için aylar önce dikmeye başladığı kıyafetler ile ayakkabılar, 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara ulaştı.  
Çankaya Belediyesi Çocukların Yüzünü Güldürdü! mask
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir hafta önceden başlayan ve çocuklar için oyuncak dağıtımı, atölye çalışmaları ve sergilere kadar birçok etkinliği gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, çocukları mutlu etmeye kıyafet ve ayakkabı dağıtımıyla devam etti. 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir hafta önceden başlayan ve çocuklara oyuncak dağıtımı, atölye çalışmaları ve sergilerle çeşitli etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, 23 Nisan’da hediyelerle çocukları sevindirdi.   

 Çankaya Belediyesinin, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği Düz Dikiş Kursu’nda eğitim alan kadınlar, 23 Nisan’da 1700 çocuğu sevindirdi. Çankaya Belediyesinin İş ve İstihdam Merkezi’nde 10 kursiyer kadın tarafından üretilen kıyafetler günler öncesinde paketlenerek hazırlandı.

Çocukları sevindirmek için örnek bir davranış gösteren kadınların diktikleri kıyafetler ile ayakkabıdan oluşan hediye paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlıklara 23 Nisan öncesi teslim edildi.  

 “Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” anlayışıyla ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kadınların meslek edinmesi için AGSD ile işbirliği yaparak İş ve İstihdam Merkezimizde dikiş atölyeleri kurduk. Burada kadınlar meslek öğrenirken çocukları da unutmadılar.

Çocuklarımızı sevindirmek için çok yoğun bir çalışma yaparak çeşit çeşit kıyafet diken kadınları kutluyor ve bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların eğitimi de giyinip kuşanması da beslenmesi de hepimizin sorumluluğundadır” diye konuştu.   

23 Nis 2022 - 09:58 - Belediyeler

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