23 Nis 2022 - 10:26- Belediyeler G: 23 Nis 2022 - 10:27

Altındağ'da Dolu Dolu 23 Nisan!

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Altındağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolu dolu yaşandı. Altındağ'ın dört bir köşesindeki çocukları ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu. 
Altındağ'da Dolu Dolu 23 Nisan! mask
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Altındağ'da 23 Nisan coşkusu doruğa çıktı. Başkan Asım Balcı, sabahın erken saatlerinden itibaren Altındağ'ın farklı noktalarında çocukları ziyaret etti. Başkan Balcı'ya AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de eşlik etti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Balcı "Minik yavrularımızın coşku dolu kutlamaları çok güzel... Çocuklarımız geleceğin emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese ispat etti. Onları gülerken görmek bizleri de çok mutlu etti. Çocuklarımıza gülmek çok yakışıyor" dedi.

MAKAMINI ÇOCUKLARA DEVRETTİ

Başkan Balcı ilk olarak Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kreşi'ni ziyaret etti. Burada kreş öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan programını izleyen Başkan Asım Balcı, neşe dolu anlar yaşadı. Başkan Balcı daha sonra 23 Nisan geleneğini yerine getirdi ve makamını çocuklara devretti. Kendisini makamında ziyaret eden minik öğrencilerle keyif dolu anlar yaşayan Başkan Balcı, belediye başkanlığı makamına oturan miniklerle şakalaşmayı da ihmal etmedi.

23 Nis 2022 - 10:26 - Belediyeler

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