Bilim Pursaklar’da 23 Nisan Coşkusu!

Bilim Pursaklar’ın öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğitici, öğretici ve eğlence dolu bir programla kutladı.

Bilim atölyelerinde gerçekleştirilen kutlamalarda öğrenciler, atölyelerde yapmış oldukları çalışmaları 23 Nisan Çocuk Bayramında düzenlenen bilim sergisinde eserlerini sergilerken, oyun alanlarında da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

‘‘Bilim Pursaklar’da 23 Nisan etkinlikleri, oluşturulan bilim sergileri ve çocuk oyunları ile coşkuyla kutlandı.’’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı canı gönülden kutladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilim Pursaklar’da 23 Nisan etkinlikleri, oluşturulan bilim sergileri ve çocuk oyunları ile coşkuyla kutlandı.

Çocuk bayramı nedeniyle çocuklarımızın atölyelerde yapmış oldukları uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar görülmeye değer. Çocuklarımız için ne kadar önemli bir projeyi hayata geçirdiğimizi bugün bir kez daha görüyor ve haklı gururunu yaşıyoruz’’ dedi.