Başkan Ertuğrul Çetin Koltuğunu Berat Bulut’a Devretti!

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Berat Bulut’a devretti.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu, kendisini ziyarete gelen Berat’a bıraktı.
‘‘Çocuklar bizim geleceğimizdir’’
Çocukları makamında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu makamlarda oturan yöneticiler olarak, yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocuklarımızın, ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak olmalarından çok umutluyuz.
Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak olan çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bizlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğumu Bera Bulut’a bıraktım. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza Pursaklar Belediyesi olarak yatırımlarımız aralıksız devam edecek.
Her zaman eğitim camiamızın ve çocuklarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.