23 Nis 2022 - 11:44- Belediyeler G: 23 Nis 2022 - 11:45

Başkan Ertuğrul Çetin Koltuğunu Berat Bulut’a Devretti!

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23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle yeni başkanı kapıda karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin makamını, Berat’a bıraktı. Başkanlık görevine hızlı başlayan Berat Bulut, Başkan Çetin’e talimatlar verirken, isteklerini de tek tek sıraladı.
Başkan Ertuğrul Çetin Koltuğunu Berat Bulut’a Devretti! mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Berat Bulut’a devretti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu, kendisini ziyarete gelen Berat’a bıraktı. 

‘‘Çocuklar bizim geleceğimizdir’’

Çocukları makamında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu makamlarda oturan yöneticiler olarak, yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocuklarımızın, ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak olmalarından çok umutluyuz.

Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak olan çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bizlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğumu Bera Bulut’a bıraktım. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza Pursaklar Belediyesi olarak yatırımlarımız aralıksız devam edecek.

Her zaman eğitim camiamızın ve çocuklarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi. 

23 Nis 2022 - 11:44 - Belediyeler

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