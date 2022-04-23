Başkan Altınok: Atatürk Ülkemizi İstişare Ederek Kurdu!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün 23 Nisan, cumhuriyetimizin küllerinden doğduğu gündür. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 1920 yılında, bundan 102 yıl önce açılışının yıl dönümüdür.
Cephelerde savaş devam ederken bir taraftan da Milli Mücadele Kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisi topluyor. Ülkenin her köşesinde Milli Mücadele’ye omuz vermiş olanlardan kuruluyor meclis. Burada yapılan istişarelerle ülkemizin geleceğine ilişkin kararlar alınıyor.
Atatürk, ‘Devletimizin kuruluşunda bir fikri, bir harcı olan varsa gelsin' diyerek meclisi topluyor. Yani ülkeyi herkesle fikir alışverişi yaparak, istişare ederek kuruyor.” dedi.
23 Nisan'ın çocuklara bayram olarak armağan edildiğine de dikkati çeken Altınok, “23 Nisan çocuklarımızın Bayramı. Atatürk yeni doğan bir devletin, küllerinden doğan bir devletin mirasçıları olarak bu günü çocuklara bayram olarak armağan ediyor. Ben de meleklerimizin, çiçeklerimizin, geleceklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Başta bize bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.