"23 Nisan Metrosu" ABB’den Başkentlilere Metro Sürprizi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan 25 yıllık Bombardier metrosu sürprizi yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından grafitilerle süslenen Türkiye’nin ilk metro treni, Kızılay-Koru hattında sefere çıkarıldı. Ankara Kent Orkestrası’nın şarkılarla eşlik ettiği trene binen Başkentliler nostaljik bir yolculuk yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü de bir ilke imza atarak grafiti sanatçıları tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro trenini Kızılay-Koru hattında canlı müzik eşliğinde sefere çıkardı.

BAYRAM TADINDA NOSTALJİK YOLCULUK

Başkentliler Macunköy Metro İşletmesinden sabah saatlerinde hareket eden 6 vagonlu, balon ve bayraklarla süslenmiş nostaljik tren sürpriziyle karşılaştı.

Türkiye’nin ilk metro vagonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırladıklarını söyleyen EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını biz de bu etkinlikle kutluyoruz.

Şu anda içinde bulunduğumuz tren, Türkiye’nin ilk metro aracı. Aslında Cumhuriyet’in de ilk metro aracı. Bu vagonları 23 Nisan temalarının yer aldığı grafitilerle süslettirdik. Tüm çocuklarımıza armağan olsun” dedi.

METRO HATTI ANKARA KENT ORKESTRASI’NIN ŞARKILARIYLA RENKLENDİ

Hatta seyahat eden vatandaşlar trende yer alan Ankara Kent Orkestrası sanatçılarının çaldığı şarkılara da eşlik ettiler. Renkli görüntülere sahne olan trende unutulmaz anlar yaşadıklarını anlatan Başkentliler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Oğuz Bayar: “Bu etkinliği sosyal medyadan öğrendik ve katılmak istedik. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu etkinliğe çocuklarımızla, yeğenlerimizle katılmak istedik. Belki eskisi kadar güzel bayramlar yaşatamıyoruz ama elimizden geldiğince bu tarz etkinliklere dahil olmaya çalışıyoruz. Bizlere böyle bir imkân ve fırsat yarattığı için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim.”

-Filiz Bayar: “Biz de çocuklarımızla birlikte heyecanlandık. Çok güzel düşünülmüş, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

-Yakup Çekmece: “Çok mutlu olduk. Bugün çocukla çocuk olduk. Mansur Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Halime Özkese: “Çok güzel olmuş. Zamanında çok kullandım bu metroyu. Beni adeta gençliğime, çocukluğuma götürdü. Batıkentliyim bu trene çok bindim ama bugün bir ayrı güzel ve eğlenceli geldi.”

23 Nisan’da metro istasyonlarında ve vagonlarda günün anlam ve önemini belirten mesaj ve anonslar da yayınlandı.