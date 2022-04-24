Mamak’ta Miniklerin 23 Nisan Coşkusu

2 yıl süren pandeminin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Mamak’ta da coşkuyla kutlandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen gösterilerde protokol de hazır bulundu.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, çocukların sergiledikleri 23 Nisan gösterilerini büyük bir ilgiyle seyretti, onların sevincine ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıldönümünde Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen gösteride çocuklar, halk oyunlarından, dans gösterilerine, kum sanatı gösterisinden, müzik korosunun doyulmaz şarkılarından piyano resitaline,kukla gösterisine kadar birçok sahne gösterisi ile bayramı doyasıya yaşadı.

Ankara'da yaşayan birçok ülkeden çocuklar da 23 Nisan Bayramı coşkusunu Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinliğinde yaşama fırsatı buldu.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci 23 Nisan temalı resim ve şiir yarışmalarında derece alan öğrencilere ödüllerini takdim etti. 23 Nisan Bayramı coşkusu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

“Bu bayram sizin”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukların bayramını kutladı. Başkan Murat Köse “Güzel bir dünyanın hayallerini sizlerle kuruyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılı ve tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlu olsun. Kıymetli yavrularımız, Bu bayram sizin bayramınız, bayramınız kutlu olsun” dedi.