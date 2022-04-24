24 Nis 2022 - 10:22- Belediyeler G: 24 Nis 2022 - 10:23

23 Nisan'da gökyüzü rengarenk

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen havai fişek gösterisiyle gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.
23 Nisan'da gökyüzü rengarenk mask
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen havai fişek gösterisiyle gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramankazan Belediyesi her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan’da da geleneği bozmayarak gece havai fişek gösterisi düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başlattığı havai fişek gösterisi 23 Nisan coşkusunu artırdı. Belediye binasının en üst katında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilçenin her yerinden izlendi. Kahramankazan’da gökyüzü gece rengarenk görüntülere sahne oldu. Havai fişek gösterisi Başkan Oğuz’un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Geleneği bozmadık

Başkan Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Oğuz, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Yavrularımızın isteği üzerine göreve geldiğimizde başlattığımız ve artık gelenek haline gelen milli bayramlarda havai fişek gösterimiz bu yıl da yine renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarımıza müthiş bir gösteri sunduk. 23 Nisan kutlu olsun, nice yıllara” diye konuştu.

24 Nis 2022 - 10:22 - Belediyeler

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23 Nisan'da gökyüzü rengarenk mask
23 Nisan'da gökyüzü rengarenk
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