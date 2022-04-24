Dünyanın en güzel korosu 23 Nisan’ı kutladı

- Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Anıtpark’ta verdiği muhteşem konserle kutladı.

- Çocuklar için rengarenk süslenen Anıtpark, bayram sevinci yaşayan binlerce çocuğun mutluluğu ile doldu taştı. Çankayalılar, “Senden Daha Güzel” şarkısını, ellerinde bayraklarla Anıtkabir'in hemen yanı başında Atatürk’ü selamlayarak söyledi.



- Alper Taşdelen: "Atatürk hepimizin yüreğinde, hepimizin aldığı nefeste ve O’nun ilçesi Çankaya'dan haykırmak istiyorum. Ulu Atam açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz"



- 23 Nisan kutlamaları Anıtpark'taki konserin ardından, Kuğulu Park'ta devam etti. Bando gösterisi ile renklenen Kuğulu Park'taki kutlamalarda Dünya ve Türkiye şampiyonu halk dansları topluluğu HOYTUR'un gösterisi Çankayalılardan büyük ilgi gördü.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara’da Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu’nun konseriyle kutlandı. Çocuklar için rengarenk süslenen Anıtpark'ta bayram sevinci yaşayan binlerce çocuğun mutluluğu ile doldu taştı. Parkı dolduran binlerce çocuk ve vatandaş “Senden Daha Güzel” parçasını ellerinde bayraklarla Anıtkabir'in hemen yanı başında Atatürk’ü selamlayarak söyledi.



ANDIMIZI OKUDULAR

Konuşmasına tüm çocukların bayramını kutlayarak başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Tüm dünyada tek olan bayramınızı kutluyorum. Atamızın hemen yanı başında bu kutlamayı yapıyoruz. Amacımız Mustafa Kemal Atatürk'e ve O’nun bıraktığı Cumhuriyete layık olmak” dedi. Aydınlık bir geleceğin bilimle, sanatla, sporla yetişen çocukların eseri olacağını söyleyen Başkan Taşdelen, "Atatürk hepimizin yüreğinde, hepimizin aldığı nefeste ve O’nun ilçesi Çankaya'dan haykırmak istiyorum; Ulu Atam açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz" diye konuştu. Başkan Taşdelen konuşmasının sonunda çocuklarla birlikte Andımızı okudu.



ATA'YA SAYGI AYAKTA ALKIŞLANDI

Açılış konuşmasının ardından Şef İlkim Yılmaz'ın yönetiminde MÜZED Türkiye Öğretmenler Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği 1000 Çocuk Korosu, Zülfü Livaneli'den Barış Manço'ya kadar sevilen sanatçıların eserlerini ve marşları Başkentliler için söyledi. Koronun seslendirdiği, “Senden Daha Güzel” isimli şarkının ‘kimseyi tanımadım ben senden daha güzel’ nakaratında hep beraber ellerini uzatarak Anıtkabir'i defalarca göstermeleri konser alanında büyük coşku yarattı.

KUTLAMALAR KUĞULU PARK'TA DEVAM ETTİ

23 Nisan kutlamaları Anıtpark'taki konserin ardından, Kuğulu Park'ta devam etti. Bando gösterisiyle renklenen Kuğulu Park'taki kutlamalarda Dünya ve Türkiye şampiyonu halk dansları topluluğu HOYTUR'un gösterisi Çankayalılardan büyük alkış aldı. HOYTUR, Çayyolu Atapark ve Kızılay Güvenpark’taki gösterisiyle, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu ise gün boyu merkezi noktalarda marşlarla 23 Nisan coşkusu yaşattı.

KUTLAMALAR KUĞULU PARK'TA DEVAM ETTİ

23 Nisan kutlamaları Anıtpark'taki konserin ardından, Kuğulu Park'ta devam etti. Bando gösterisiyle renklenen Kuğulu Park'taki kutlamalarda Dünya ve Türkiye şampiyonu halk dansları topluluğu HOYTUR'un gösterisi Çankayalılardan büyük alkış aldı. HOYTUR, Çayyolu Atapark ve Kızılay Güvenpark’taki gösterisiyle, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu ise gün boyu merkezi noktalarda marşlarla 23 Nisan coşkusu yaşattı.