Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe'deki Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan Erdoğan çifti, iftar yaptıkları 9 ile 12 yaş arasındaki 50 çocukla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.
Programın ardından buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir esnafın iş yerine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları selamladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.