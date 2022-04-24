Ünlü isimler çocuklara renk kattı

İSTANBUL (İGFA) - 22-23-24 Nisan’da Zorlu PSM’de 0-3 ve 3-15 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynlerine, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle seslenen “Çocukların Festivali”, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin büyüklerine yaratıcı ve coşku dolu aktivitelerle eşsiz anlar yaşattI.

“Sanatçı Buluşmaları” kapsamındaki atölyelerde çocuklarla buluşan oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra çocuklarıyla ziyarete gelen ünlü isimler festivale renk kattı.

ZİYNET SALİ, ŞARKILARINI ÇOCUKLARLA BERABER SÖYLEDİ

"Çocukların Festivali"nde D&R Ana Sahne'de minik bir konser veren şarkıcı Ziynet Sali, şarkılarını çocuklarla beraber seslendirdi.

Şarkıcı Sali, bugün sizin gününüz diyerek sahneye davet ettiği minik misafirlerle festivalde 23 Nisan coşkusunun yaşanmasında katkıda bulundu. Çocuklar, her bir ağızdan söyledikleri şarkılarla “Çocukların Festivali”nde renkli anlara yol açtı.