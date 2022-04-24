Galataport'ta özel konser

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk anlayışının kültür-sanat alanındaki en uzun soluklu inisiyatiflerinden Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galataport İstanbul’da 23­ Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı­ Özel Konseri’ni gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ile karşılanan ücretsiz konserleri 2 bini aşkın kişi izledi. Konserler boyunca 23 Nisan coşkusu Galataport’tan İstanbullularla paylaşıldı.

İSTANBUL İGFA- Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galataport İstanbul ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzikseverlerle buluştu. Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren Orkestra, Galataport İstanbul’da Ramazan ayı boyunca devam eden ve eski gelenekleri günümüze taşıyan ‘Nostalji İstanbul’ etkinliği kapsamında sahne aldı.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Galataport İstanbul’da gerçekleştirdiği iki konser İstanbulluların yoğun ilgisi ile karşılandı.

2 bini aşkın kişinin izlediği konserlerde, şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yaptığı orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik etti. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) Galataport İstanbul konserinde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirildi.