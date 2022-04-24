Pursaklar'da Coşku Dolu 23 Nisan Kutlamaları

Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.
‘‘Yüzünüzde gülücük hiç eksilmesin’’
Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "23 Nisanı coşku ve heyecanla kutlamanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramın coşkusunu Yaşam Merkezimizde hep birlikte çeşitli etkinliklerle doyasıya kutladık.
Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanla bir kez daha gururlandık ve umutlandık. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Yüzünüzde gülücük hiç eksilmesin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.
Başkan Ertuğrul Çetin'in konuşmasının ardından başlayan etkinliklerde çocuklar; marşlar, halter gösterileri, Halk Oyunları gösterisi, şiir, resim çalışmaları, kukla gösterileri ve Hacivat Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlenirken, unutulmaz bir gün yaşadı.
Bayrama yaraşır şekilde Yaşam Merkezini bayraklar ve balonlarla süsleyen Pursaklar Belediyesi ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, kırmızı-beyaz balon ve çeşitli hediyeler verirken, büyük bir coşkuyla ve şölen havasında geçen kutlama töreninde düzenlenen etkinlikler, çocuklardan tam not aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.