24 Nis 2022 - 14:51- Belediyeler G: 24 Nis 2022 - 14:52

Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri ile Renkleniyor!

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Mamak Belediyesi, her hafta sonu sosyal medya ve youtube hesaplarından gerçekleştirdiği “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile doyumsuz Ramazan sohbetlerine devam ediyor.
Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri ile Renkleniyor! mask
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Programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü oldu. Moderatörlüğünü Uğur Arslan’ın yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda, Turgay Tanülkü tiyatroya, sanata, şiire, hayata dair görüşlerini paylaştı.

 Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nin öğrencilerinden biri olan tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü anılarını paylaştı. Musiki Muallim Mektebi’nde 5 yıl eğitim alan Turgay Tanülkü yine bu tarihi ve kendisi için çok kıymetli olan yapıda sanat dolu bir sohbet gerçekleştirdiği için memnuniyetini dile getirdi.

 Ramazan’a özel programlar hazırladık Ramazan ayında Mamaklıların hoşça vakit geçirmeleri amacıyla özel programlar hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşerilerimizin evlerine konuk olmaya devam ediyoruz.

Birbirinden kıymetli konuklarımızla Ramazan ayının güzelliklerini aktarıyor, hayatın her alanında hemşerilerimize gerek dijital ortamlarda gerekse reel ortamlarda ulaşıyoruz” dedi.

24 Nis 2022 - 14:51 - Belediyeler

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