New York Türk Evi'nde 23 Nisan Coşkusu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Türk evinde 23 Nisan coşkusu yaşandı. Türk çocuklarının yanısıra farklı ülkelerden gelen çocuklar yöresel oyunlarını sergiledi.
New York Başkonsolosluğu'nun organize ettiği programda Atatürk Okulu, Atatürk’ün Mirası Cumhuriyet Okulu ve Maarif Okulu öğrencileri şiirler okudu şarkı söyledi. Katılan diğer ülkelerin çocukları ise yöresel danslarıyla dikkat çekti.
Program öncesi konuşan Başkonsolos Reyhan Özgür, Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara emanet ettiğini dile getirerek, "Atamızın çocuklara duyduğu güven bu bayramın temel taşı. Amerika'da yetişen Türk çocukları ülkemizle olan bağını hiç bir zaman koparmadı.
Atatürk, çocukları ve gençleri milletin geleceği olarak görmüş, ulusal irademizin temsilcisi olan TBMM'nin korunması ve yaşatılmasında onlara büyük bir sorumluluk verdi" dedi.
Programa yabancı misyon temsilcilerinin yanısıra, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York'taki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çocukların velileri katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.