24 Nis 2022 - 20:10- Yaşam

4 milyon TL’lik büyük ikramiye tam bilete çıktı

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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye online olarak satılan tam bilete çıktı. 4 milyon TL’lik büyük ikramiye 143660 numaralarına isabet ederken, amorti çıkan numaralar ise 2 ve 8 oldu.
4 milyon TL’lik büyük ikramiye tam bilete çıktı mask
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İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, Milli Piyango 23 Nisan çekilişinde 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin online olarak satılan tam bilete isabet ettiği açıklandı.

Bu çekilişe özel olarak duyurulduğu üzere, Milli Piyango 23 Nisan çekilişi, büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam etti.

Büyük ikramiye ikinci çekilişte sahibini buldu.

Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

24 Nis 2022 - 20:10 - Yaşam

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