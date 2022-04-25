25 Nis 2022 - 10:48- Belediyeler G: 25 Nis 2022 - 10:49

Pursaklar Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Oluyor...

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Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, işveren ile işçileri buluşturmaya, ilçedeki vatandaşların istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Oluyor... mask
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Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği, vatandaşların iş bulmaları için ilçedeki esnaflarla iletişime geçerek vatandaşlara yeni iş kapıları aralıyor.

Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gelen firma yetkilileri, iş arayan vatandaşlar ile birebir görüşerek, mülakatlarını gerçekleştirdi. Firma yetkililerinin yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan kişilerin belirleneceği ifade edildi.

‘‘İşletmelerle iletişim halindeyiz’’

İlçedeki istihdam oranını artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla, iş arayan hemşerilerimiz ve işverenler arasında köprü oluyoruz. İşletmelerle iletişim halindeyiz.

Onların istek ve taleplerine göre hemşerilerimizi yönlendiriyor, iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. İlçemizdeki esnaflarımız ile görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de sürdürerek vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

25 Nis 2022 - 10:48 - Belediyeler

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