Ülkü Ocakları İftarda Buluştu!

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel “ öncelikle bu mübarek günler vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Mübarek Ramazan ayını idrak etmenin sevincini ve gönül huzurunu yaşadığımız bugünlerde özlenen eski geleneklerimizi hatırlamanın ve hatırlatmanın coşkusuyla bir program hazırladık. Saadete ve huzura kavuşmanın adı olan Ramazan ayı, manevi dünyamızı süsleyen ve tüm Türk İslam âlemiyle gönüllerimizi birleştirmenin mutluluğunu yaşatan bir aydır.

Bu kutlu ayda, iftar sofralarında, sadece ekmeğimizi ve suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız. Bu kapsamda öncelikle hep birlikte bir araya geldiğimiz bu güzel geceden önce “Paylaşmak Vefadır” diyerek çıktığımız Ramazan kolisi dağıtımında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemize, gönüllere dokunabilmemize vesile olan tüm hayırsever vatandaşlarımıza can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Son iki yıl içerisinde rekor addedilecek bir katılımla ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmenin manevi huzuru bizler için yegâne şeref kaynağı olmuştur. Yine, bu güzel gecede hep bir arada olmamıza, soframızı, ekmeğimizi ve dualarımızı paylaşmamıza desteği bulunan tüm gönül dostlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Yüce Allah’tan bu emeklerin ecrini sahiplerine kat kat vermesini niyaz ederim. Bir yanımıza Türklük gurur ve şuurunu, bir yanımıza İslam ahlak ve faziletini aldığımız bu kutlu yolda, bu mukaddes davada, Başbuğumuzu, Liderimizi, dava büyüklerimizi ve şehit ağabeylerimizi yol gösterici bilip köklü geçmişimizden devraldığımız bu sancağı bir adım daha ileriye getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Asla; yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız. Cenab-ı Hak, tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin’’ ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde Ülkü Ocakları’ndan çalışmalarından da bahseden Başkan Yıldırım, “Ocaklarımız Türkiye'nin dört bir yanında önemli ve çalışmalarını devam ettiriyor. Bir gençlik teşkilatı sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital Birlik söylemi ile Blokzinciri Akademisi’nde eğitimlere başladık.

Ülkü Ocakları tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyor. Aynı zamanda bugün terörle en güçlü dönemi yaşıyoruz. Artık PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin beli bükülmüş durumda. Nerede bir terörist varsa sınır içinde sınır dışında güvenlik güçlerimiz tarafından imha ediliyor. Liderimiz Devlet Bahçeli bizim şehitlerimize olan sözümüzdür diyerek, bu mücadeleyi başlattı ve bütün terör örgütlerinin kökünü kazımak için bugün ülküdaşlarımız görevlerinin başında ciddi bir mücadele veriyor.

Çok şükür ki, karakollarımız basılmıyor, sokaklarımızda canlı bombalar patlamıyor, sokak eylemleri meydana gelmiyor. Hamdolsun ki, içeride ve dışarıda ne kadar terörist varsa güvenlik güçlerimiz tarafından imha ediliyor. Hamdolsun ki, terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en önemli sürecini yaşarken, dış politikada da en güçlü dönemimizi yaşıyoruz.

Terörle mücadelemizde şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığımız tarafından hazırlanan iftar programında emeği geçen ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimiz nice Ramazanlara birlik ve esenlik içerisinde kavuşmamızı nasip etsin. Şimdiden herkesin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

İftar programına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocaklari Genel Merkez yöneticileri, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı yöneticileri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve yönetim üyeleri, MHP Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP MYK ve MDK üyelerimiz, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Diyanet Vakfı-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Gölbaşı halkı ve çok sayıda ülkücü katıldı.

İftar programı, Semazen Gösterisinin ardından sona erdi.