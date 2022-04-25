İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan/2022 Olağan Toplantısı, Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının devamında ise Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, MEB tarafından açılması planlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile alan-dalları gündeme getirdi.

Kurul üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına görüşlerini bildirdi.

ANKESOB Başkan Vekili Ar, konuşmasında; sürekli gelişen ve değişen dünyada, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ve değişimler paralelinde farklılıklar yaratabilecek gençler yetiştirme hedefi ile hareket etmenin gerektiğine işaret ederek, bu anlamda mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarının personel, araç-gereç ve ekipman bakımından modernize edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına; Ankara Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Arif Ay, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, YÖK Temsilcisi Prof. Dr. H. Serdar Yücesu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Kemal Çokakoğlu, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuncer Başbozkurt ve ATO Meclis Üyesi Abidin Memili'nin de aralarında bulunduğu kurul üyeleri katıldı.